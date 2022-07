Koniec kolejnych utrudnień na A1 w kierunku Łodzi. Wcześniej auto uderzyło w bariery

Utrudnienia występowały na autostradzie A1 w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas szybki. To kolejny wypadek w niedzielę na A1 w tej okolicy.

Auto uderzyło w bariery na 234. kilometrze A1, na odcinku między węzłami Kowal i Kutno. Nikt nie doznał obrażeń.Zablokowany był tzw. pas szybki w kierunku Łodzi. Ruch odbywał się prawym pasem. Utrudnienia trwały około dwóch godzin.W regionie kujawsko-pomorskim w niedzielę padał deszcz. Jak poinformowała dyżurna z bydgoskiego oddziału GDDKiA Arleta Morgut, gdy jezdnia jest wilgotna, to w okolicach tego miejsca często dochodzi do wypadków i kolizji drogowych.Przed południem na tym samym odcinku A1 dachowało auto. Służby apelują do kierowców o ostrożność.