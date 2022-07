Podwodny tramwaj w Piechcinie. Zamiast pasażerów płetwonurkowie [zdjęcia, wideo]

Po 38 latach jeżdżenia po toruńskich ulicach, 8-tonowy pojazd został zatopiony w zbiorniku do nurkowania w Piechcinie.

Tramwaj będzie kolejną z atrakcji tamtejszego centrum nurkowego. Przygotowanie do uniesienia przez dźwig na skarpie trwało 2 godziny. W szmaragdowym zbiorniku po wyrobisku wapiennym zanurkował m.in. szef MZK w Toruniu, Zbigniew Wyszogrodzki który opowiadał jakie hasła można będzie teraz zobaczyć w podwodnym tramwaju - np. „ustąp miejsca starszym nurkom” i „nie zabieraj powietrza współpasażerom”.Akwen w Piechcinie ma ok. 5 ha powierzchni, maksymalna głębokość - ok. 26 m. Nad zbiornikiem od kilku lat mieści się baza nurkowa. Oprócz tramwaju w wodzie znajdują się także 2 jachty, 2 wraki samochodów, rura o dużej średnicy i platforma szkoleniowa.