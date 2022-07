Wynosił perfumy i kawę. Osiem razy kradł w sklepach w Inowrocławiu

Wchodził do sklepów, pakował wybrany towar do torby i odwracając uwagę personelu wychodził. Złodziejowi z Inowrocławia grozi pięć lat więzienia.

Kryminalni z inowrocławskiej komendy prowadzili kilka postępowań dotyczących kradzieży, do których doszło w czerwcu i lipcu. – Sprawca odwiedzał sklepy drogeryjne i spożywcze, z których kradł wybrane męskie perfumy i kawę. Upłynniał się ze sklepu po odwróceniu uwagi personelu – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.Policjanci – mając rysopis mężczyzny – poszukiwali 21-letniego mieszkańca miasta. W miniony piątek złodziej pojawił się w jednym ze sklepów na terenie Inowrocławia. – Dzięki czujności pracowników ochrony, którzy nabrali podejrzeń, że to on ma związek z kradzieżami, został ujęty i przekazany policji – informuje aspirant.Młodemu mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące ośmiu kradzieży w sklepach. Sprawy jakie były prowadzone, a dotyczyły jego przestępczej działalności zostaną połączone. Za każdym razem to, co ukradł, szybko sprzedawał. Teraz grozi mu kara do pięciu lat więzienia.