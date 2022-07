Śmiertelny wypadek w Lubczu koło Żnina. Fiat 126p jechał pod prąd...

Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na drodze ekspresowej S5 w Lubczu koło Żnina. Ofiarą jest 85-letni kierowca „malucha", który nieprawidłowo wjechał w drogę ekspresową.

Do wypadku doszło na 126. kilometrze drogi S5, pomiędzy węzłami Mieleszyn i Lubcz. Samochód osobowy marki Fiat 126p poruszający się pod prąd w kierunku Gniezna zderzył się z autem osobowym marki Skoda Octavia. Zginął 85-letni kierowca „malucha", jedna osoba została poszkodowana.Pojazdy jadące w stronę Bydgoszczy kierowane były przez bramę awaryjną na drogę techniczną do węzła Lubcz i ponownie włączały się do drogi S5. Samochody znajdujące się bezpośrednio przed miejscem wypadku były przepuszczane są przez policję pasem szybkim w celu rozładowania zatoru.Utrudnienia na trasie trwały prawie cztery godziny.źr. TVP Bydgoszcz