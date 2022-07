Bydgoski Budżet Obywatelski - zgłoszenia już zakończone. Głosowanie jesienią

Prawie 760 pomysłów zgłosili bydgoszczanie w ramach 10. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na weryfikację i opinie mieszkańców. Głosowanie jesienią. Do wydania jest prawie 16 mln złotych.

Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego bydgoszczanie zgłaszali przez ponad miesiąc - w tym roku w czterech kategoriach.- Były to projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, społeczne i tak zwane mikroprojekty osiedlowe, czyli projekty do 10 tys. zł - mówi zastępca prezydenta miasta Michał Sztybel.- Łącznie złożono około 760 projektów - najwięcej osiedlowych, aż 471.Bardzo dużą popularnością cieszyły się projekty społeczne. Mieszkańcy złożyli ich ponad 100.- Najczęściej to są wydarzenia letnie: koncerty nad Kanałem, różne warsztaty dla seniorów, ale nie tylko: wycieczki, przejazdy, pływanie kajakiem, czy też rowerami wodnymi po Brdzie, czyli mnóstwo tego typu rzeczy, które nie mają charakteru inwestycyjnego, nie są związane z żadną budową - mówi Sztybel.Wśród zgłoszonych pomysłów prawie 60 to duże zadanie ponadosiedlowe, a prawie 130 to mikroprojekty. Te ostatnie to nowości w budżecie obywatelskim.Jesienią bydgoszczanie zadecydują, które zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Zanim odbędzie się głosowanie zgłoszone projekty zostaną sprawdzone przez urzędników. Chodzi o to czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie, czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zostanie też oszacowana kwota niezbędna do wykonania zadania. Od 16 lipca projekty będą mogli ocenić sami mieszkańcy. W połowie listopada rozpocznie się głosowanie.Więcej w materiale Tatiany Adonis.