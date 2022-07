Komisja doraźna ws. strajku MZK: kolejne spotkanie w środę [wideo]

Solidarność nie popiera protestującej załogi MZK w Bydgoszczy. - Uważamy, że strajk jest nielegalny i zdecydowaliśmy się nie brać w tym udziału - mówił na komisji doraźnej w sprawie MZK Marek Napierała, przewodniczący Solidarności w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych.

Z kolei prezydent Rafał Bruski zaprosił przedstawicieli obu działających w miejskiej spółce związków na spotkanie do ratusza. To ma się odbyć w czwartek. Mimo to załoga MZK na razie nie zawiesza protestu. Podczas posiedzenia komisji doszło też do incydentu, który spowodował przerwę w obradach. Pojawiła się bowiem informacja, że w ratuszu znajduje się paczka z niebezpieczną substancją. Autor wiadomości podpisał się jako terrorysta Michał. W bydgoskim Urzędzie Miasta pojawiła się policja. Nic nie znaleziono i po 30 minutach komisja wznowiła pracę.Komisja spotkała się po raz drugi. Wśród zaproszonych gości był także Marek Napierała, przewodniczący Solidarności w MZK. Stwierdził, że protest jest nielegalny i dlatego jego organizacja nie poparła działań załogi.– Dzisiaj nawet nie ma referendum odnośnie strajku. Chcemy być partnerem dla prezydenta i dla zarządu – mówił Marek Napierała.Prezydent Rafał Bruski spotkał się z Leszkiem Walczakiem, przewodniczącym Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność.– Pan przewodniczący zaproponował spotkanie z Zarządem Regionu, ze związkowcami, z ZDMiKP, z Radą Nadzorczą MZK, na to spotkanie chciałbym też zaprosić pana przewodniczącego Andrzeja Arndta – powiedział Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.– Jeżeli za chwilę usiądziemy i dostaniemy deklarację pisemną, potwierdzi pan, że będą rozmowy prowadzone w trybie pilnym i damy sobie termin trzech tygodni, ale zobaczą pana pieczątkę, to będzie to jakieś wiarygodne pismo, bo dziś załoga nie wierzy, ani prezesowi i do końca nam nie chce wierzyć – powiedział Andrzej Arndt, przewodniczący związków zawodowych.W środę ma się spotkać Rada Nadzorcza MZK. Wiadomo, że ma być ogłoszony konkurs na prezesa. Obecny – tydzień temu podał się do dymisji. Funkcję będzie pełnił do czasu wyłonienia nowego. Na środę zaplanowano także kolejne posiedzenie komisji.