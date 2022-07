Spotkanie z mieszkańcami i samorządowcami w Złotnikach Kujawskich

W ciągu 2 ostatnich lat województwo kujawsko-pomorskie otrzymało z funduszy rządowych 3 mld 600 mln zł - podliczył na spotkaniu z mieszkańcami i samorządowcami w Złotnikach Kujawskich wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

– Samorządowcy te środki przeznaczają przede wszystkim na drogi. Później są to inwestycje wodno-kanalizacyjne i oświata – powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Minister Łukasz Schreiber zwrócił uwagę na wysiłki rządu w niespokojnych czasach. Mieliśmy i pandemię, i wojnę, i kłopoty koalicyjne, teraz mamy inflacje - wymieniał minister, określając te zjawiska mianem plag.– Trzecia plaga, można powiedzieć, to naszego różnego rodzaju koalicjanci. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że to na własne życzenie. W jakimś sensie tak, ale trzeba znaleźć większość z którą można tworzyć poparcie dla gabinetu – mówił Łukasz Schreiber.W Złotnikach miał być wicepremier Jacek Sasin, jednak musiał udać się do Świdnika.