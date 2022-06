Zniknie kładka nad ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy? Wyniki konsultacji [wideo, galeria]

Poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych w sprawie kładki nad ulicą Wojska Polskiego. Mieszkańcy oceniali dwa warianty rozwiązań przygotowanych przez projektantów. Oba rozwiązania miały poprawić dostępność przystanków przy kładce na Wyżynach dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, a także ułatwiające przejazd rowerzystom.

Kładka nad ul. Wojska Polskiego została zaprojektowana w 1981 roku. Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.Mieszkańcy często wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca. Dlatego w ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, która wskaże w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność kładki do potrzeby wszystkich użytkowników ruchu.Projektanci przygotowali wstępną koncepcję opartą na dwóch wariantach. Jeden z nich zakładał rozbiórkę istniejącej kładki i budowę bezpieczne przejścia na poziomie jezdni z dodatkową sygnalizacją świetlną. Zaletami tego wariantu są między innymi zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybszej realizacji. Pozwala na połączenie dróg rowerowych i nie wymaga dużej zajętości terenu (nie będą likwidowane miejsca parkingowe).Drugi wariant zakłada budowę nowej kładki z pochylniami i windami. Ze względu na konieczność budowy pochylni konieczna byłaby jednak likwidacja miejsc parkingowych w obrębie wejścia od strony południowej. Piesi mieliby też dłuższą drogę dojścia na przystanki. Kładka nawet z pochylniami i windami utrudniałaby przejazd rowerzystom.Konsultacje organizowane w kwietniu wzbudziły sporo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wzięło w nich udział 2700 osób. W dyskusji ścierały się opinie kierowców i pieszych.Zmotoryzowani byli za pozostawieniem kładki i zachowaniem płynności ruchu. Piesi opowiadali się za wyznaczeniem przejść naziemnych, które ułatwiają przekraczanie jezdni osobom starszym, z niepełnosprawnościami czy rowerzystom.Na środowej (29 czerwca) Sesji Rady Miasta zaprezentowano wyniki konsultacji. W głosowaniu 985 osób opowiedziało się za przejściem naziemnym, natomiast 1648 osób – za budową nowej kładki, natomiast 63 głosy były bez wskazania żadnego wariantu.Warto jednak wspomnieć, że siedem bydgoskich organizacji społecznych, które złożyły pisma w ramach konsultacji jednomyślnie rekomendowały wariant zakładający likwidację kładki.– Rada Osiedla Wyżyny, a także Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z niepełnosprawnościami (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach), a także osobom w podeszłym wieku.– Stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.– Natomiast Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.– Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.– Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Wyżyny.Projektanci przeprowadzili też analizę wielokryterialną obu wariantów – biorąc pod uwagę inne kryteria (m.in. koszty realizacji przejścia i kładki, ich utrzymanie).Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, zarekomendowano do realizacji przejście dla pieszych na poziomie jezdni z sygnalizacją świetlną.Szacowany koszt budowy nowej kładki to ok. 10 milionów złotych, a przejścia ok. 1,5 milionów złotych.