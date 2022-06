Wąż w „Żabce" przy ul. Kossaka w Bydgoszczy! Gada przewieziono do schroniska

W poniedziałkową noc (27 czerwca) do Bydgoskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego wpłynęło zgłoszenie, że na ul. Kossaka w sklepie „Żabka” widziany był...wąż.

Zgłoszenie przekazano do realizacji Straży Miejskiej. Gad, którym okazał się być wąż zbożowy, dość powszechny w domowej hodowli, został odebrany przez patrol od obsługi sklepu i przewieziony do Schroniska dla zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298. Czyja to zguba?Więcej o wężach zbożowych: TUTAJ