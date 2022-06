Nerwowo po wizycie szefa PiS w Inowrocławiu. Policja użyła gazu [oświadczenie]

Do użycia gazu miało dojść już po spotkaniu i po wyjeździe z Inowrocławia Jarosława Kaczyńskiego. Osoby przeciwne jego wizycie w mieście, miały ponoć do policji pretensje m.in. o zbytnie odgrodzenie od polityków PiS, co wyrażały wulgarnymi okrzykami. Grupa napierała na kordon służb i nie reagowała na polecenia. Incydent skomentował prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza, który wydał w tej sprawie oświadczenie.





Na polecenie komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, służby kontroli prowadzą postępowanie ws. działań funkcjonariuszy w niedzielę (26 czerwca) w Inowrocławiu. Chodzi o użycie gazu. Policja zabezpieczała tego dnia spotkanie mieszkańców miasta z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.Informację o prowadzeniu postępowania przekazała rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz. Wskazała m.in., że podczas zabezpieczenia w Inowrocławiu policjanci wydawali polecenia i ostrzeżenia o użyciu siły fizycznej oraz miotacza gazu.- Użycie tych środków umożliwia Ustawa z 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego - wyjaśniła rzecznik prasowa. Wskazała na brak reakcji na polecenia funkcjonariuszy osób, które pojawiły się przed budynkiem, w którym odbywało się spotkanie.- Pomimo wielokrotnie powtarzanych, jasnych i zrozumiałych poleceń wydawanych wobec osób, które podchodziły do kordonu funkcjonariuszy, aby te odsunęły się na bezpieczną odległość, osoby te nie reagowały, stawiając bierny opór, podchodząc coraz bliżej. Policjant, oceniając na miejscu sytuację, zastosował gradację używanych środków przymusu od siły fizycznej, poprzez odepchnięcie, która nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, do użycia ręcznego miotacza gazu - przekazała mł. insp. Chlebicz.O sprawie użycia gazu wobec osób, które zebrały się w Inowrocławiu, jako pierwsza informowała stacja TVN24. Reporter PAP obecny na miejscu w niedzielę obserwował wcześniej dość wulgarne wymiany zdań pomiędzy przeciwnikami Prawa i Sprawiedliwości oraz wychodzącymi ze spotkania sympatykami partii.Do użycia gazu - jak wynika z informacji PAP - miało dojść wiele minut po zakończeniu spotkania, już po wyjeździe z Inowrocławia prezesa PiS. Osoby protestujące przeciwko spotkaniu z nim w mieście miały mieć do funkcjonariuszy pretensje m.in. o zbytnie odgrodzenie od polityków PiS, co wyrażały m.in. wulgarnymi i głośnymi okrzykami.Posłowie Lewicy, Andrzej Szejna i Wanda Nowicka wyrazili oburzenie niedzielnym incydentem. Zapowiedzieli, że zwrócą się w tej sprawie o wyjaśnienia do kierownictwa Policji: - Czy tak dzisiaj władza ma rozmawiać z obywatelami? W kominiarkach, traktując ich gazem, nie pokazując twarzy? - pytał Szejna. - To nie jest akceptowalne w demokratycznym państwie prawa - zaznaczył Szejna i przypomniał, że konstytucja i ustawa o zgromadzeniach gwarantują Polakom prawo do zgromadzeń, także spontanicznych. - I tych zgromadzeń nie można rozpędzać, bo ludzie mówią o drożyźnie, biedzie i swoich problemach - podkreślił Szejna.Oświadczenie Ryszarda Brejzy: