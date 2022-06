Załoga bydgoskich MZK zapowiada strajk. Grozi, że rano nie wyjedzie z zajezdni!

Pracownicy MZK domagają się podwyżek, a nikt z władz spółki, jak twierdzą, nie chce z nimi na ten temat rozmawiać. Stąd coraz bardziej realna wizja ostrego komunikacyjnego protestu. Być może w piątek

(24 czerwca) na ulice Bydgoszczy nie wyjadą autobusy i tramwaje.



Z kolei Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej napisał, że o planach protestu drogowcy oficjalnie nie zostali poinformowani. Oto oświadczenie ZDMiKP Bydgoszcz:

Prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych mówi o zaskoczeniu, zapewnia, że rozmowy trwają i apeluje o odwołanie akcji. A co mówią pracownicy?„Wszystko drożeje, a nasze pensję stoją w miejscu. Urlopy na żądanie wstrzymano. Załoga jesteś zdesperowana".- Jest ogólne niezadowolenie. Nikt nie chce z kierowcami rozmawiać na temat podwyżek. Inflacja jest, jaka jest - 14 procent. Ja mam stażu 31 lat pracy, więc mam najwyższą stawkę i zarabiam na rękę 3500 zł - mówi Jacek Sołtysiński, kierowca MZK.- Paliwo, wszystko idzie w górę, a, niestety, nasze pensję nic - dodaje kierowca Szymon Nowakowski.Andrzej Arendt, szef Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej podkreśla, że zapowiadany strajk to inicjatywa załogi, a nie związkowców. - Nie jesteśmy jako związek za tym, procedury powinna być zachowane, ale jeśli tak załoga zdecydowała, to mam obowiązek i uszanuję na pewno taką decyzję.W piątek (24 czerwca) może więc czekać bydgoszczan komunikacyjny paraliż.- Z tego co wiem, to od godzin rannych nie wyjedzie żaden autobus, ani tramwaj. Taki właśnie zamiar mają pracownicy - mówi Andrzej Arendt.Do tematu odniósł się w komunikacie bydgoski ratusz: