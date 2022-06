Kujawsko-pomorska policja ma 53 nowych funkcjonariuszy. Gdzie będą pracować? [zdjęcia]

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski przyjął w środę (22 czerwca) ślubowanie od nowo przyjętych policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiego garnizonu wstąpiło tym razem 53 funkcjonariuszy.

Nowo przyjęci policjanci już w czwartek (23 czerwca) rozpoczynają kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku. Po powrocie zaś rozpoczną służbę w rodzimych jednostkach: 11 w KMP w Bydgoszczy, 4 w KMP w Toruniu, 5 w KMP w Grudziądzu, 3 w KPP w Inowrocławiu, po 2 w KPP w Nakle oraz Sępólnie i po jednym w KMP we Włocławku, w KPP w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, a także Tucholi. 22 natomiast wybrało służbę w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy.„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (…).” - słowa roty wybrzmiały na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotra Leciejewskiego, jego Zastępcy insp. Artura Malinowskiego, kapelana kujawsko-pomorskich policjantów ks. Infułata Stanisława Kotowskiego oraz kadry kierowniczej kujawsko-pomorskiego garnizonu, a wypowiedziało je 53 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.Podczas uroczystości, zarówno Komendant Wojewódzki, jak i kapelan prosili adeptów policyjnej sztuki, by „nie zapomnieli o kształtowaniu siebie, swojego charakteru, bo to niezmiernie ważne! Dobrze ukształtowany policjant to nie tylko dobrze wykształcony policjant, ale także mający swoją niezłomną osobowość i charakter" - mówili do nowych mundurowych.