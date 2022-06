Minister Czarnek w Sicienku. Są pieniądze na lekcje z mistrzami i na centrum sportu

Pół miliona złotych - tyle wyniesie dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki dla pilotażowego programu Sportowa Klasa. To inicjatywa Fundacji Aktywnego Rozwoju. Przez 8 tygodni dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z gwiazdami sportu i prowadzić dzienniczki sprawności motorycznej. Kolejny krok to budowa lokalnego Centrum Sportu.

Program „Sportowa Klasa" zainicjował w Sicienku minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.- Dwie rzeczy chcemy połączyć: umiejętności ludzi z Fundacji Aktywnego Rozwoju oraz popularność i autorytet, takich wybitnych sportowców jak pani Katarzyna Skowrońska albo pani Magdalena Fularczyk. Jedno z drugim połączone powinno dać efekt w postaci, po pierwsze, zachęcenia dzieci do większej aktywności podczas zajęć sportowych w szkole, a po drugie te specjalistyczne zajęcia pozwolą na podniesienie sprawności fizycznej dzieci, które ucierpiały, niestety, podczas pandemia koronawirusa i nauki zdalnej - mówił minister Przemysław Czarnek.W czasie wizyty ministra ogłoszono także przyznanie gminie niemal 11 milionów złotych dofinansowania na budowę Centrum Sportu.- Takie miejsce jest bardzo potrzebne - mówił wójt gminy, Piotr Chudzyński. - Mamy tutaj bardzo stare obiekty, na przykład płyta boiska piłkarskiego jest z poprzedniej epoki. Ma powstać nowy kompleks, nowa płyta treningowa z trawą hybrydową. To jest bardzo nowoczesna oferta dla naszych aktywnych piłkarzy, a tych niepełnoletnich mamy ok. 120, są także seniorzy. Chcemy, żeby w centrum sportu znaleźli swoje miejsce także zapaśnicy. Dla mieszkańców przygotujemy korty do squasha, siłownię, przestrzeń do ping - ponga innych sportów.Budowa centrum najprawdopodobniej rozpocznie się w przyszłym roku. Projekt dofinansowano w ramach Polskiego Ładu.Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek gościł w Sicienku wraz z ministrem w KPRM Łukaszem Schreiberem.