Na widok cen paliw samochody zaczęły się „psuć”. Protesty w całym kraju [wideo, zdjęcia]

W Bydgoszczy kierowcy protestowali z powodu wysokich cen paliw. W ramach ogólnopolskiej akcji blokowali stacje polskiego koncernu. Kilka samochodów pojawiło się m.in. na stacji Orlen przy ul. Bernardyńskiej. „Zepsute” auta stały tam przez dwie godziny. Ich kierowcy zapowiadają kolejne akcje.

– To jest protest, bo chcą nas zajechać tymi cenami. Nie stać mnie, żeby tankować po 8 zł i dojeżdżać do pracy po 20 km dziennie. Protestujemy, żądamy obniżenia cen paliwa...Zepsute samochody, to już jakaś plaga...– No nie wiem, nagle coś zgasło, coś zaczęło stukać. Próbowaliśmy dopchnąć auto. Postanowiliśmy, że zjedziemy na stację. Dziś będziemy stać tak długo, jak to możliwe. I będziemy to powtarzać tak długo i tak często, jak to tylko będzie możliwe...– Jaki jest inny sposób protestu dla klienta, jak tylko nie kupować produktu... – mówili kierowcy spotkani na stacji.Podobne akcje były zapowiadane w sobotę (11 czerwca) na ponad 160 stacjach Orlen w całej Polsce.