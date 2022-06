Dzieci wiedzą jak mądrze produkować prąd. Ten konkurs to potwierdził [zdjęcia]

W Toruniu nagrodzono laureatów konkursu „Pstryczek elektryczek - czyli jak oszczędzać prąd". Organizował go Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej./fot. Monika Kaczyńska

W Toruniu nagrodzono laureatów konkursu „Pstryczek elektryczek - czyli jak oszczędzać prąd". Organizował go Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczniowie klas od 4 do 6 szkół podstawowych z regionu nadsyłali prace plastyczne wykonane dowolną techniką. Znamy zwycięzców!



Jury Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyłoniło zwycięzców konkursu „PSTRYCZEK-ELEKTRYCZEK-czyli jak oszczędzać prąd".



I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wiągu

Autorami pracy są: Zuzanna Szaraficka, Paweł Świderski, Iga Wojda, Alan Malinowski, Paulina Kusior, Tomasz Ulatowski oraz Paweł Szypuła

Nagrodą jest dwudniowy wyjazd w ramach Zielonej Szkoły dla całej klasy.



II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

Autorami prac są: Sebastian Gryboś i Dominik Cierpisz

Nagrodą jest zestaw edukacyjny dotyczący energii odnawialnej dla jednej klasy o wartości 2000 złotych.



III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu

Autorami prac są: Agata Kopeć i Agata Domieracka

Nagrodą jest zestaw edukacyjny dotyczący energii odnawialnej dla jednej klasy o wartości 1600 złotych.



Dodatkowo na profilu na Facebooku WFOŚiGW w Toruniu zostało zamieszczonych 20 wyróżnionych prac i odbyło się głosowanie internautów na najciekawszą pracę. Najwięcej głosów otrzymał obraz autorstwa Zuzanny Sokołowskiej z klasy IV a ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach. Praca ta otrzymała ponad 1000 polubień. Nagrodą dla laureatki jest zestaw Lego Creator – turbina wiatrowa o wartości 1400 złotych.



Autorzy wszystkich 20 wyróżnionych prac, które ukazały się na Facebooku otrzymają nagrody w postaci zestawu gadżetów ufundowanych przez WFOŚiGW w Toruniu.

Jak mówi prezes funduszu Ireneusz Stachowiak, zainteresowanie konkursem było duże, wpłynęło ponad 100 prac. Pokazują one, że dzieci doskonale wiedzą, w jaki sposób produkowana jest energia.- Są panele fotowoltaiczne, są wiatraki, a nawet małe kaskady wodne, więc widać, że dzieci doskonale rozumieją, w jaki sposób produkuje się energię elektryczną. Musimy się uczyć oszczędzać energię elektryczną. Myślę, że ta forma edukacji jest bardzo ważna od najmłodszych lat - mówi Ireneusz Stachowiak.- Nazywam się Zuzanna Szaraficka i chodzę do Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Wiągu. Przygotowaliśmy pracę „Nowoczesne i ekologiczne gospodarstwo domowe" i to była praca całej naszej klasy. Jest wiatrak, mamy koło wodne, hodowlę wierzby energetycznej oraz paliwo wodorowe... - mówiła przedstawicielka zwycięzców tego konkursu.Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.