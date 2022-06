Zderzenie autobusu z ciężarówką na S5, wielu rannych. Na szczęście na niby [wideo, zdjęcia]

Kilkanaście osób zostało rannych w zderzeniu autobusu z samochodem ciężarowym w okolicach Świecia - to na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń służb ratunkowych, zorganizowanych na węźle Świecie Północ, na drodze ekspresowej S5.

Kilkudziesięciu strażaków, ratowników medycznych i policjantów ćwiczyło we wtorek pozorowany wypadek na drodze ekspresowej S5, niedaleko Świecia. Scenariusz zakładał zderzenie autobusu wiozącego dzieci z samochodem ciężarowym.- Mamy do czynienia z wypadkiem masowym, gdzie będzie duża ilość poszkodowanych, więc dużą rolę mają pierwsze zastępy, które dotrą na miejsce - mówi brygadier Paweł Puchowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. - Scenariusz jest taki, że autobus podróżujący po przeciwnej osi jezdni przebił bariery, dostał się na drugą stronę i czołowo zderzył z jadącym z przeciwka samochodem ciężarowym. W ciężarówce był tylko kierowca, natomiast autobusem podróżowało 17 osób i każda z nich będzie wymagała odpowiedniego kodu - czy jest trzeba ją pilnie ratować, czy wymaga transportu do szpitala, czy też obejdzie się bez pomocy lekarskiej – opowiada.Ranni mieli m.in. oparzenia okolicy klatki piersiowej i twarzy, niektórzy nie wykazywali czynności życiowych.