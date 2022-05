Po pandemii wracamy do autobusów i tramwajów. Będą dodatkowe zachęty!

Liczba sprzedanych biletów na miejską komunikację wraca do stanu sprzed epidemii. Fot. UM w Bydgoszczy

Liczba sprzedanych biletów na miejską komunikację wraca do stanu sprzed epidemii. Wraz z zakończeniem kilku dużych inwestycji transport publiczny w Bydgoszczy stał się bardziej konkurencyjny w stosunku do własnego samochodu. Wprowadzono też kolejne rozwiązania zachęcające do korzystania z tramwajów i autobusów.