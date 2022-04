To się nadaje do druku! Wąbrzeźno zaprasza na ciekawą wystawę [zdjęcia]

Sala tradycji drukarskich otwarta została w Wąbrzeźnie. Można w niej zobaczyć m.in. drewniane i metalowe czcionki drukarskie oraz maszyny i narzędzia, z których korzystali drukarze jeszcze przed II wojną światową. - Jednym z naszych najcenniejszych eksponatów jest tzw. korektorka ręczna - mówi prezes Wąbrzeskich Zakładów Graficznych Leszek Dembek.

Tą ekspozycją Wąbrzeskie Zakłady Graficzne chcą uczcić 100-lecie działalności drukarni w mieście. Skąd pochodzą prezentowane przedmioty i jakie są wśród nich „perełki"? O tym mówi Leszek Dembek, prezes Wąbrzeskich Zakładów Graficznych:- W tej sali znajdują się urządzenia, które pracowały w naszym zakładzie - stanowią większość ekspozycji, ale są tu także urządzenia, które otrzymaliśmy w darze od naszych emerytów bawiących się, tak to nazwijmy, w introligatorstwo. Jedną maszynę kupiłem w zeszłym roku z Niemiec, od kolegi, polskiego drukarza. Jest to bardzo fajny eksponat - maszyna dociskowa.Jak mówi prezes, najcenniejszym eksponatem przedwojennym jest tak zwana korektorka ręczna, czyli prototyp maszyny drukarskiej z techniki druku wypukłego - typograficznego. Zecer, czyli składacz ręczny, który wykonał formy do druku, musiał tę formę odbić na tym urządzeniu po to, żeby korektor mógł sprawdzić, czy nie popełnił w czasie składu błędów (...).- Inna ciekawa maszyna - linotyp, który odlewał całe wiersze. Na jednym wierszu odlanym na gorąco, był odlany tekst. Wyobraźmy sobie: jeżeli mamy szerokość kolumny w książce, to kiedyś książki składało się tylko taką metoda. Najbardziej mozolna była korekta tego złożonego tekstu. Jeżeli w danym wierszu brakowało jednego przecinka i trzeba było go wstawić, to linotypista musiał odlać cały wiersz od początku, ale robiąc to od nowa, mógł zrobić błąd w innym miejscu. Korekta była bardzo żmudna, trwała długo, nawet kilka lat (...).Więcej w materiale Moniki Kaczyńskiej.