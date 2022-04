Zmiana nazwy osiedla Jar w Toruniu wciąż bulwersuje. Kogo? Dlaczego?

Trzy partie i rada okręgu Wrzosy w Toruniu apelują do urzędu o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy tzw. osiedla Jar. /fot. Michał Zaręba

Trzy partie i rada okręgu Wrzosy w Toruniu apelują do urzędu o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy tzw. osiedla Jar. Przypomnijmy, że w marcu z inicjatywy radnych PiS i Koalicji Obywatelskiej rada miasta zgodziła się, by tereny po byłej jednostce Armii Radzickiej oficjalnie nazwać Osiedlem Niepodległości.

- Oczekujemy od rady miasta, że wycofa się ze swojej uchwały. Oczekujemy, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, i że zostaną one przeprowadzone rzetelnie, w oparciu o głos większości mieszkańców osiedla Jar - mówi Stanisław Kostulski, partia RazemAgresja Rosji na Ukrainę - na wojnę właśnie powoływali się pomysłodawcy zmiany nazwy osiedla. Uważają, że używanie tej nazwy jest w obecnej sytuacji niestosowne.- Nie mówię, że to nas nie dotyczy, bo teraz to nas dotyczy, ale pod takim pozorem wprowadzać nagle zmianę nazwy? Ktoś tu jest chyba niepoważny - mówi Marcin Łowicki, inicjator tego spotkania.Sylwester Jankowski z partii Zieloni dodaje, że od ponad 20 lat mieszka w Toruniu, i nigdy Jar nie kojarzył mu się z dawną jednostką Armii Radzieckiej. Z kolei Grzegorz Dawidowicz z partii Polska 2050 wskazuje, że w centrum Torunia, na terenie dawnego Tormięsu budowane są piękne, nowoczesne osiedla, które bardziej zasługują na nazwę Osiedle Niepodległości.- Nazwa osiedla Jar została usankcjonowana przez lata używania. Dekret urzędniczy tego nie zmieni. Nazwa będzie funkcjonowała - uważa Grzegorz Dawidowicz.Jeżeli uchwała rady miasta otrzyma pozytywną opinię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowa nazwa zacznie obowiązywać od nowego roku.Więcej w materiale Michała Zaręby.