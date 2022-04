Mieszkali we Włocławku, zginęli w obozach. Pamiętają o bohaterach

Włocławek uczcił we wtorek pamięć bohaterów powstania w getcie warszawskim.

Uroczystość odbyła się na terenie dawnego getta włocławskiego. Bukiet żółtych żonkili - symbol powstania w getcie - pod pamiątkową tablicą złożył prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.- Kolejna rocznica skłania nas do refleksji, bo we Włocławku również kilka tysięcy mieszkańców pochodzenia żydowskiego zostało przytrzymanych w getcie, a później wywiezionych do Chełmna i wiemy, jaki los ich tam spotkał – mówił.Przed wojną we Włocławku żyło około 16 tysięcy obywateli polskich narodowości żydowskiej. Stanowili 20 procent mieszkańców Włocławka. Niemal wszyscy zginęli w obozach koncentracyjnych.