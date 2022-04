Posłowie Koalicji Obywatelskiej o projekcie trzech ustaw gospodarczych

Główne założenia „Pakietu ratunkowego dla polskich rodzin” przedstawili podczas konferencji w Toruniu posłowie Iwona Hartwich i Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.

Chodzi w nim m.in. o emisję „antyinflacyjnych” obligacji, wsparcie kredytobiorców i wprowadzenie 20-proc. podwyżki dla tzw. budżetówki.- Większa inflacja to przede wszystkim większe wpływy do budżetu, chociażby z podatku VAT. Nie jest tajemnicą, że dla premiera Morawieckiego wysoka inflacja jest dobrodziejstwem. Na tej inflacji PiS zarobił już blisko 30 mld zł więcej niż planowa, więc są pieniądze na podwyżki. Wystarczy chcieć i wystarczy nie przyznawać sobie tak gigantycznych premii jak chociażby prezes Glapiński (NBP - dop. red.), który poza tym, że zarobił milion zł za zafundowanie Polakom inflacji, to przyznał sobie 600 tys. zł premii. Można nie wydawać kolejnych 150 mln zł na zakup samochodów dla ministrów i to byłaby kolejna realna oszczędność - powiedział poseł Arkadiusz Myrcha.- Zwykli Polacy, robiący zwykłe zakupy, osoby starsze czy niepełnosprawne dzisiaj nie mają już środków w portfelu, żeby zaspokoić swoje pierwsze potrzeb. Mówimy też o drastycznym wzroście kosztów kredytów - 500 nawet 1000 złotych i nasz klub próbuje temu zaradzić - dodała Iwona Hartwich.Projekt autorstwa Koalicji Obywatelskiej ma wkrótce trafić do Sejmu.Podobną konferencję zorganizowali w Bydgoszczy posłowie Paweł Olszewski i Iwona Kozłowska.