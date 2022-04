Jeszcze więcej spacerów i rowerowych wypraw. Zmiany w okolicy Kanału Bydgoskiego

Zielone tereny nad Kanałem Bydgoskim staną się jeszcze bardziej atrakcyjne. Miasto planuje wydłużyć spacerowe alejki, a do rekreacji zachęcać mają ustawione wzdłuż nich nowe elementy.

Marta Stachowiak, rzeczniczka bydgoskiego ratusza przypomina, że w poprzednich latach nad brzegiem Kanału po stronie Miedzynia zrealizowano kilka ważnych projektów. Powstała m.in. ścieżka zdrowia, gdzie zamontowano poręcze gimnastyczne, rower treningowy oraz urządzenie do wiosłowania. Zbudowano nową alejkę z mineralną nawierzchnią. Ustawiono wypoczynkowe ławki, stoliki do gier, piłkarzyki oraz stojaki na rowery.- A wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowych ścieżek i infrastruktury na Miedzyniu i Flisach - mówi Marta Stachowiak.- To jest duże zadanie ponadosiedlowe, w ramach którego przy ul. Spacerowej powstanie brakujący ciąg spacerowy pomiędzy ul. Plażową, a Krośnieńską. Projekt uwzględnia także montaż małej architektury, w tym kilkudziesięciu ławek. Trwa też budowa nowej ścieżki nad odcinkiem kanału na Flisach między ul. Bronikowskiego w kierunku mostu Grunwaldzkiego. Wzdłuż powstało nowe oświetlenie.Prace budowlane mają być zlecone jeszcze w tym roku. W ich zakres ma wchodzić między innymi kontynuacja ścieżki nad brzegiem kanału, renowacja trawników, stworzenie miejsca do odpoczynku dla rodzin z dziećmi, a także posadzenie kolejnej roślinności. Na ten cel miasto zabezpieczyło ponad 270 tys. złotych. Kolejnym etapem prac na osiedlu Miedzyń-Prądy będzie natomiast rewitalizacja nabrzeży Starego Kanału Bydgoskiego na odcinku od śluzy VI do wiaduktu kolejowego.Wszystkie zadania do realizacji wybrali mieszkańcy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.