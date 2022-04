Marihuana i kokaina w mieszkaniu na bydgoskich Bartodziejach

Na trzy miesiące do więzienia trafił bydgoszczanin, podejrzany o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Taką decyzję podjął sąd.

Funkcjonariusze z bydgoskiego wydziału narkotykowego i pseudokibiców we wtorek zapukali do drzwi mieszkania podejrzewanego. Po przeszukaniu znaleźli kilka worków z marihuaną oraz woreczek z kokainą. Łącznie blisko 280 g narkotyków. Dodatkowo zabezpieczyli też pieniądze oraz wagę elektroniczną. 26-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu.Dalej sprawą zajęli się śledczy z bydgoskiego Śródmieścia, którzy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Następnie doprowadzili podejrzanego do prokuratury. Tam oskarżyciel po jego przesłuchaniu wnioskował do sądu o tymczasowy areszt.Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.