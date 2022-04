Straszyła dzieci, wyzywała i zamykała w toalecie? Skandal w przedszkolu

Kuratorium oświaty wyjaśni, co działo się w przedszkolu w podbydgoskich Białych Błotach. Część rodziców twierdzi, że jedna z wychowawczyń krzywdziła dzieci.

Kobieta miała je straszyć, wyzywać i zamykać w toalecie. Rodzice powiadomili o wszystkim policję, władze gminy i kuratora oświaty. - Dowiedziałam się, że mój synek był zamykamy w toalecie. Moje dziecko została upokorzone, było traktowane w sposób nieludzki – osiusiane zostało posadzone za karę, żeby dzieci patrzyły na niego. Wychowawczyni straszyła, że jak się nie uspokoi to zaklei mu buzię i ręce taśmą – opowiadają Ada Galara i Karolina Barabasz.Opiekunowie o tym, co działo się w przedszkolu mieli dowiedzieć się z pisma, które do dyrektor placówki skierował nauczyciel wspomagający. Pismo dostało się w ręce jednego z rodziców i tak o sprawie zrobiło się głośno. - Mamy sygnały od innych rodziców z innych grup, że u nich działy się takie same sytuacje – mówią matki. Ich zdaniem reakcja dyrektorki przedszkola na całą sytuację była spóźniona - pismo z zarzutami wobec nauczycielki wpłynęło do niej 31 marca, a dopiero 5 kwietnia kobieta została zawieszona.Dyrektor przedszkola Krystyna Nowak-Grobelska nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. - Uczyniłam wszystko, co nakładają na mnie przepisy – mówi. Dodaje, że o sprawie zawiadomiła też rzecznika dyscyplinarnego. Ewa Jaśkowska potwierdza, że takie zawiadomienie już wpłynęło do Kuratorium Oświaty. - Kurator polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne w sprawie nauczycielki z tego przedszkola – mówi.Na wyjaśnienie sprawy rzecznik dyscyplinarny ma trzy miesiące. Może umorzyć postępowanie wyjaśniające albo złożyć wniosek do komisji dyscyplinarnej.