Finał programu Mieszkanie Plus w Toruniu: właśnie oddano osiem budynków

Przy ul. Okólnej w Toruniu oddano pierwsze w regionie lokale wybudowane w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. To 320 mieszkań o różnej powierzchni.

- Zaczęło się od tego, że rada miasta podjęła decyzję, by 3 hektary ziemi przekazać spółce własnej Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - przypomniał Michał Zaleski, prezydent Torunia.- Oddajemy do użytku osiem budynków, 320 mieszkań, inwestycję zrealizowaną we współpracy pomiędzy rządem i samorządem. W 6 lat ostatnich zbudowaliśmy więcej mieszkań w Polsce, niż powstało przez 8 wcześniejszych lat - mówił Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii.- Ta inwestycja jest bardzo dobrze wykonana i w bardzo szybkim tempie, bo proces trwał trochę ponad 14 miesięcy - wspomniała minister Anna Gembicka.- Sama lokalizacja - lewobrzeżny Toruń, po wybudowaniu przeprawy mostowej jest tą częścią Torunia, która kiedyś była zapóźniona w rozwoju, a teraz się bardzo intensywnie rozwija - zaznaczył Józef Ramlau, wicewojewoda województwa kujawsko-pomorskiego.Mieszkania w Toruniu powstały w technologii prefabrykacji w 14,5 miesiąca. Pierwsze osoby mają wprowadzić się po świętach. W naborze wpłynęło ponad 2 tys. wniosków. Za wynajęcie lokatorzy zapłacą 31 zł za metr kwadratowy plus opłaty, media.Według NIK realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus nie przyniosła oczekiwanych efektów. Rząd deklarował, że do końca 2019 r. wybuduje 100 tys. mieszkań – do użytku oddano nieco ponad 15 tys., a 20,5 tys. znajdowało się w budowie - stwierdziła w raporcie Najwyższa Izba Kontroli.Więcej w materiale Michała Zaręby.