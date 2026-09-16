Ulica wzdłuż Placu Wolności w Bydgoszczy będzie otwarta

2026-09-16, 17:40  JW
W piątek otwarcie ulicy przy Placu Wolności w Bydgoszczy. /fot. Robert Sawicki, UMB

W piątek otwarcie ulicy przy Placu Wolności w Bydgoszczy. /fot. Robert Sawicki, UMB

Dobre wieści dla bydgoskich kierowców. W piątek drogowcy otworzą przebudowaną ulicę wzdłuż kamienic przy Placu Wolności. Będzie obowiązywać tam ograniczenie do 30 km/h.

W piątek, 18 września, przywrócony zostanie ruch na przebudowanej ulicy przy Placu Wolności. Na nowej jezdni wyłożono kamienną kostkę. Skrzyżowanie z ul. Gimnazjalną otrzymało wyniesioną wysepkę.

Wykonano też zwężenia jezdni na rzecz poszerzenia ciągu pieszego. Dzięki temu będą mogły tam funkcjonować letnie ogródki lokali gastronomicznych.

- Wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania się, samochody od strony ul. Gimnazjalnej i ul. Piotra Skargi przy wjeździe na wyniesione skrzyżowanie wjadą w strefę ograniczonej prędkości 30 km/h obowiązującą na ul. Plac Wolności, wprowadzony zostanie też kontraruch rowerowy - informuje Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Przez kilka dni wykonawca będzie prowadzić prace porządkowe. Rozpoczną się też końcowe odbiory. Wartość całej inwestycji to prawie 10 milionów złotych.

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