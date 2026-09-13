Tragedia w powiecie radziejowskim. Drzewo przygniotło mężczyznę

2026-09-13, 09:05 JW/Radosław Jagieła

Tragiczny wypadek niedaleko Radziejowa (zdj. ilustracyjne)

Nie żyje mężczyzna, który został przygnieciony przez drzewo. Do wypadku doszło w miejscowości Bilno, niedaleko Radziejowa.

Na miejsce przybyli strażacy i ratownicy medyczni, którzy stwierdzili zgon. Jak się okazało, drzewo przygniotło pilarza w trakcie jego wycinki.



Policjanci z Radziejowa wstępnie ustalili, że mężczyzna wycinał drzewo piłą spalinową na terenie swojego gospodarstwa rolnego. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że drzewo przewróciło się na niego. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora.