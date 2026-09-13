Tragedia w powiecie radziejowskim. Drzewo przygniotło mężczyznę

2026-09-13, 09:05  JW/Radosław Jagieła
Tragiczny wypadek niedaleko Radziejowa (zdj. ilustracyjne)

Tragiczny wypadek niedaleko Radziejowa (zdj. ilustracyjne)

Nie żyje mężczyzna, który został przygnieciony przez drzewo. Do wypadku doszło w miejscowości Bilno, niedaleko Radziejowa.

Na miejsce przybyli strażacy i ratownicy medyczni, którzy stwierdzili zgon. Jak się okazało, drzewo przygniotło pilarza w trakcie jego wycinki.

Policjanci z Radziejowa wstępnie ustalili, że mężczyzna wycinał drzewo piłą spalinową na terenie swojego gospodarstwa rolnego. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że drzewo przewróciło się na niego. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

Mówi mł. bryg. mgr inż. Michał Sochaczewski z KP PSP w Radziejowie

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