Spór o wysepki na bydgoskich Glinkach. Mają uniemożliwiać przejazd ciężarówkom

2026-09-16, 20:20 Dorota Witt/JW

Na osiedlu Glinki trwa spór o wysepki na ul. Wąbrzeskiej. /fot. ZDMiKP

Na ulicy Wąbrzeskiej w Bydgoszczy powstały wysepki. Chodziło o to, by kierowcy ciężarówek nie mogli skracać sobie dojazdu do okolicznych firm osiedlowymi drogami. Mieszkańcy skarżą się na to od lat.

Przedsiębiorcy chcą wysepek, ale w innym miejscu. - Wysłaliśmy do drogowców petycję w tej sprawie - mówi Adam Goździewski.



- Te szykany powstały wieczorem, a ja już w ten sam dzień zacząłem zbierać podpisy. Walczę o to, żeby te blokady, czyli te wysepki były przeniesione w miejsce, żeby zabezpieczały tylko część osiedla, gdzie są domki jednorodzinne, a nie blokowały przejazdu transportu do firm, które mieszczą się na terenie osiedla. Te szykany powinny być przeniesione na skrzyżowanie ulic Dobrzyńskiej i Cmentarnej - dodaje.



- Przychyliliśmy się do uwag przedsiębiorców i przygotowaliśmy alternatywne rozwiązanie, które jest obecnie konsultowane z radą osiedla. Więcej informacji na ten temat będziemy mogli udzielić po uzyskaniu opinii rady osiedla - wyjaśnia Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka bydgoskich drogowców.



Według nowej koncepcji szykany miałyby zniknąć z Wąbrzeskiej, a pojawić się na Cmentarnej i Gniewkowskiej.



Więcej w relacji Doroty Witt.