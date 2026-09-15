NASZ NEWS: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie bydgoskiej urzędniczki

2026-09-15, 11:58 Jarosław Wieprzycki/BN

Sekretarka miała wysyłać sprzedawane przedmioty na koszt Urzędu Miasta Bydgoszczy. Sprawa trafi do prokuratury /fot. UMB, nadesłane

Sprawa urzędniczki z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy trafiła do prokuratury. Zawiadomienie złożył prezydent miasta Rafał Bruski. Postępowanie jest na wstępnym etapie.

- Zawiadomienie jest rozpoznawane w kierunku przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej a także przywłaszczenia środków pieniężnych - informuje Polskie Radio PiK Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.



Sekretarka nie pracuje już w Urzędzie Miasta Bydgoszczy



Przypomnijmy, przez 10 lat kobieta na koszt instytucji wysyłała ubrania i akcesoria sprzedawane w internecie. Klienci otrzymywali przedmioty w kopertach z pieczęcią urzędu. Straty szacowane są na około 2100 złotych. O sprawie poinformował nas Słuchacz.



Jak wcześniej informował nas Urząd Miasta Bydgoszczy, sekretarka nie pracuje już tam. - Po zakończeniu czynności wyjaśniających i zebraniu niezbędnych dowodów w sprawie, prezydent złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - przekazała nam Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy. - Czynności sprawdzające wymagają weryfikacji w rejestrze systemowym blisko 90 tysięcy pozycji, a także odręcznych zapisów w 72 książkach nadawczych, korespondencji wysłanej na przestrzeni 10 lat - dodała.