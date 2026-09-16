450 chemików z całej Polski przyjechało do Politechniki Bydgoskiej

2026-09-16, 13:35 Bartosz Nawrocki / TB

Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. / Fot. Bartosz Nawrocki

Podczas 68. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Bydgoskiej został odznaczony prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

- To zaszczyt i honor. Zawsze takie wyróżnienia budują i są katalizatorem do dalszych działań - powiedział naszemu reporterowi prof. Teofil Jesionowski. - Chemia przechodzi transformację i to bardzo gruntowną. Bez chemii nie ma życia.



Tytuł Doktora Honoris Causa to najwyższe akademickie wyróżnienie honorowe, które uczelnie przyznają osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, kultury lub życia społecznego.



Zjazd Towarzystwa Chemicznego potrwa do 18 września.