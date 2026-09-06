Wypadek na DW 241 niedaleko Kcyni. Auto wypadło z drogi

2026-09-06, 07:15 DW

Wypadek w gminie Kcynia/Fot. OSP w Paterku

Do groźnego zdarzenia doszło tuż przed północą w sobotę (5 września).

Na trasie wojewódzkiej nr 241 między Studzienkami a Szczepicami (powiat nakielski) auto wypadło z drogi. Jedna osoba została ranna, trafiła do szpitala.



Na pomoc ruszyły trzy zastępy strażaków z Paterka, Kcyni i Nakła. Dokładne okoliczności wypadku ustalają policjanci.

