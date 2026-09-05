Wypadek w bazie nurkowej w Piechcinie. Konieczna była ewakuacja z kamieniołomu
Instruktor ewakuował kobietę nurkującą w zalanym kamieniołomie wapiennym w Piechcinie w powiecie żnińskim - dowiedziało się Polskie Radio PiK.
O wypadku, do którego doszło w bazie nurkowej w Piechcinie, poinformowało Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nurkująca w zalanym kamieniołomie wapiennym kobieta została ewakuowany przez instruktora - wynika z ustaleń Polskiego Radia PiK.
- 31-letnia kobieta została wyciągnięta przez instruktora na brzeg. Sygnalizowała problemy z oddychaniem. Trafiła do szpitala w Inowrocławiu. Policjanci będą szczegółowo wyjaśniali okoliczności tego zdarzenia - mówi aspirant Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.