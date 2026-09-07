Potrącenie na przejściu dla pieszych w Tucholi. Ranna starsza kobieta [AKTUALIZACJA]

2026-09-07, 10:57 JW

Wypadek na przejściu dla pieszych w Tucholi. (zdj. ilustracyjne)

Do szpitala trafiła 80-letnia kobieta, która została potrącona przez auto osobowe. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w Tucholi.

Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych na ul. Warszawskiej w Tucholi. Jak informują Polskie Radio PiK strażacy, seniorka doznała urazu głowy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który ranną zabrał do szpitala.



- Kierujący samochodem osobowym marki mercedes, 26-letni mieszkaniec Tucholi, potrącił 80-letnią kobietę. Na miejscu policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy - informuje mł. asp. Tomasz Gac z KPP w Tucholi.



Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.