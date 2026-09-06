Wypadek na DK nr 15 koło Golubia-Dobrzynia. Potrzebne było pogotowie lotnicze AKTUALIZACJA [zdjęcia]

2026-09-06, 13:55  DW
Wypadek na DK 15/fot. KM PSP Golub Dobrzyń

Wypadek na DK 15/fot. KM PSP Golub Dobrzyń

W Dylewie zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Jak przekazała Polskiemu Radiu PiK policja, jeden z samochodów zjechał na przeciwległy pas ruchu i wtedy doszło do kraksy.

  • Przed godziną 18:00 ruch został przywrócony.



Do wypadku na DK 15 doszło w niedzielę (6 września) ok. godz. 13.20. Trzy osoby zostały poszkodowane. Po rannych przyjechały karetki i przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

  • Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków i inne służby. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez m. Piątkowo.

Mówi aspirant sztabowy Katarzyna Wilangowska z policji w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń
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wypadek, DK 15
Wypadek na DK 15/fot. KM PSP Golub Dobrzyń Wypadek na DK 15/fot. KM PSP Golub Dobrzyń Wypadek na DK 15/fot. KM PSP Golub Dobrzyń Wypadek na DK 15/fot. KM PSP Golub Dobrzyń Wypadek na DK 15/fot. KM PSP Golub Dobrzyń Wypadek na DK 15/fot. KM PSP Golub Dobrzyń

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