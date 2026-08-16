Finał Festiwalu Wisły odbył się w Grudziądzu. Co przygotowano dla uczestników?

2026-08-16, 20:10 Marcin Doliński / TB

Festiwal Wisły w Grudziądzu. / Fot. Marcin Doliński

Rejsy łodziami, inscenizacje i parady, a także stoiska edukacyjne i regionalne specjały czekają na uczestników na Błonich Nadwiślańskich.

- Jesteśmy z Truso. To była osada Wikingów koło Elbląga, która funkcjonowała 1000 lat temu. Pokazujemy średniowieczne metody obróbki bursztynu - można było usłyszeć przy jednym z festiwalowych stoisk.



- Prezentujemy tutaj wędrowne ryby wiślane. Opowiadamy o rybach, przede wszystkim o jesiotrze, który był królem Wisły - opowiadano przy kolejnym.



Dzieci mogły nie tylko stworzyć własne łodzie z kory, ale również sprawdzić jak pływają.



Wielki finał zakończy pokaz światła podczas parady łodzi o godz. 20.30.