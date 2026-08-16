36-letni mężczyzna stanie przed sądem za ... kąpiel w Wiśle

2026-08-16, 15:45 Maciej Wilkowski / TB

Ratownicy WOPR podczas patrolu na Wiśle w Toruniu. / Fot. Archiwum / Michał Zaręba

W sobotę (15.08.) wzywał pomocy na wysokości Małej Kępy pod Bydgoszczą. W wydostaniu się z rzeki pomogli mu z łodzi ratownicy WOPR-u.

Na miejscu byli też policjanci, którzy zapowiedzieli, że skierują do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny. Chodzi o kąpiel w niedozwolonym miejscu. Grozi za to kara grzywny albo nagana.