Festiwal Światłoczuły w Chełmnie czas zacząć. Artyści z kraju i zagranicy przygotowali wyjątkowe iluminacje [zdjęcia]

2026-08-27, 22:20 Marcin Doliński/JW

W ramach Festiwalu Światłoczuły przygotowano 12 instalacji. /fot. Marcin Doliński

Światło, dźwięk i animacje. W Chełmnie rozpoczął się Festiwal Światłoczuły. Na odwiedzających czeka 12 instalacji przygotowanych przez artystów m.in. z Polski, Węgier, Rumunii i Armenii.

Wydarzenie w czwartek wieczorem otworzył marszałek województwa Piotr Całbecki.



- Bardzo mi się podoba. Już ten drugi rok. Warto przyjechać i zobaczyć. Jest super i kolorowo. Jestem tu pierwszy raz. Ja jestem wielkim fanem światła i muzyki, także dla mnie to jest coś niesamowitego - słyszymy od zwiedzających.



Festiwal potrwa do soboty, wszystkie instalacje można oglądać w piątek i sobotę od godziny 20 do 23.