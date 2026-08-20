Poznamy cztery zapomniane bohaterki. Projekt o niezwykłych Grudziądzankach z dofinansowaniem

2026-08-20, 17:40 Marcin Doliński/JW

Projekt „Grudziądzanki. Nieznane bohaterki miasta" będzie realizować Biblioteka Miejska. /fot. Marcin Doliński

Muzeum Historii Polski dofinansowało projekt „Grudziądzanki. Nieznane bohaterki miasta". Będzie to opowieść o czterech niezwykłych kobietach, które poprzez swoją prace i życie zmieniły oblicze miasta. Wydarzenie zrealizuje grudziądzka biblioteka.

Grudziądz przypomni historię czterech niezwykłych, ale zapomnianych kobiet. Projekt „Grudziądzanki. Nieznane bohaterki miasta” będzie realizowany przez Bibliotekę Miejską im. Wiktora Kulerskiego.



Te bohaterki to kobiety skromne, często zapomniane przez historię i upływający czas, ale ich postawa i życie miały ogromny wpływ na to, jak dzisiaj wygląda miasto.



- Działania historyczne, społeczne i edukacyjne miały niebagatelne znaczenie dla rozwoju miasta - mówi Aleksandra Ciżnicka, dyrektor biblioteki.



- Teodora Maj to kobieta, która w czasach międzywojnia zajmowała się przeciwdziałaniem handlowi kobiet i dzieci. Kolejna to jest pani Władysława Staruszkiewicz, o której mówi się, że jest naszym grudziądzkim Korczakiem. Też zajmowała się dziećmi. Kolejna to Salomea Sujkowska, pani doktor, która w czasie wojny została przez Niemców pozbawiona praw leczenia. Ostatnia, pani Irena Szydłowska, która była sprzątaczką w czasie wojny w siedzibie Gestapo. Była jednocześnie taką emisariuszką z Armią Krajową. Sama zapłaciła za to życiem - opowiada Aneta Graczyk-Grablis, kierownik wypożyczalni biblioteki.



W ramach projektu będą wykłady, spacery historyczne i warsztaty. Powstanie również film o bohaterkach. Pierwsze działania już 5 września. Koszt całego projektu rozpisanego na kilka miesięcy to ponad 55 tysięcy złotych.