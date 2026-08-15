Festiwal Wisły zawitał do Torunia. O historii rzeki będzie można posłuchać w sobotę w Bydgoszczy

Festiwal Wisły odbył się po raz dziesiąty. /fot. Monika Kaczyńska
Przypomina o historii rzeki i związanych z nią ludziach. Na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Wisły.
Tak było w Toruniu
Były rejsy tradycyjnymi łodziami, stoiska edukacyjne i inscenizacje. Można było zobaczyć np. rekonstrukcję średniowiecznych targów kupieckich.
- We współpracy z Festiwalem Wisły pomagam zorganizować taką strefę rekonstrukcyjną, gdzie chcemy pokazać jak wyglądało dawne życie nabrzeża wiślanego w różnych epokach i w różnych czasach i w różnych miastach też - mówi Paweł Kociński, przewodnik po Toruniu.
Z kolei wieczorem sakramentalne „tak" powiedzieli sobie Agnieszka i Paweł. Świadkami ich przysięgi byli nie tylko najbliżsi, ale też tłum uczestników festiwalu zgromadzony na Bulwarze Filadelfijskim. Ślubu cywilnego udzielił parze prezydent Torunia Paweł Gulewski.
Program festiwalu w Bydgoszczy
W sobotę festiwal dopłynie do Wielkiej Nieszawski i Bydgoszczy. Od godz. 11.00 do 19.00 będzie można zajrzeć na stoiska szkutnika, rybaka, cieśli i bursztynnika, do obozu wikinga i przymierzalni uzbrojenia. W godz. 11.00-21.00 potrwają targi „Nadwiślańskie smaki". Od godz. 12.00 do 19.00 można skorzystać z darmowych rejsów po Wiśle.
O 13.00 rozpocznie się rekonstrukcja aresztowania złodziejaszka grasującego na nabrzeżu, a o 14.30 - średniowiecznej odprawy celnej. O 12.30 sprzed synagogi można wyruszyć na spacer z przewodnikiem po Fordonie słuchając opowieści o kulturze społeczności żydowskiej.
O 15.30 odbędzie się parada wzdłuż Bulwarów Wiślanych kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami weźmie w niej udział kilkanaście dużych statków: galary, byki, nasuta.
O 16.00 zaplanowano warsztaty na wyspie z fotografem Maksymilianem Rigamontim. O 20.00 rozpocznie się inscenizacja pt. „Wiślane wici". O 20.30 rozpocznie się widowiskowa parada wszystkich łodzi i statków w świetle rac i pochodni, o 21.00 koncert zespołu Chrust.
Kolejne miasta na liście
W niedzielę wydarzenie przeniesie się do Chełmna i na zakończenie flisacy zacumują w Grudziądzu.
Więcej można posłuchać w relacji Moniki Kaczyńskiej poniżej.
Relacja Moniki Kaczyńskiej
Ślub Agnieszki i Pawła podczas Festiwalu Wisły w Toruniu
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