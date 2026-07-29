Pożar na pchlim targu w Osielsku. Nocna akcja strażaków

2026-07-29, 07:57 JW

Cztery zastępy strażaków gasiło pożar na pchlim targu. /fot. OSP Osielsko

Palił się pchli targ w Osielsku. Ogniem był objęty cały teren giełdy.

Cztery zastępy strażaków gasiło pożar na pchlim targu w Osielsku. Jak informują służby, cały jego teren był objęty ogniem. Mimo szybkiej reakcji służb, obiekt spłonął doszczętnie. Przyczyny pożaru ustala policja.