Społecznicy domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Bydgoszczy. Chcą eksperckiej debaty

2026-07-28, 20:02  Jarosław Wieprzycki/DW
Społecznicy domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Bydgoszczy/ Fot. Jarosław Wieprzycki

Społecznicy domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Bydgoszczy/ Fot. Jarosław Wieprzycki

Znów gorąco wokół kąpieliska w bydgoskim Parku Centralnym. Ma powstać za rok. Tymczasem wstrzymania prac domagają się członkowie stowarzyszenia MODrzew. Powołują się na badania ekspertów. Dokument na temat przyrodniczych walorów parku miastu przekazała radna Joanna Czerska-Thomas.

Walory przyrodnicze, krajobrazowe, hydrologiczne, edukacyjne i klimatyczne - między innymi to opisuje raport dotyczący Parku Centralnego w Bydgoszczy. To tam ma powstać kąpielisko. Dokument przygotowali eksperci wraz ze stowarzyszeniem MODrzew. Raport został przekazany miastu.

- Nie składamy go wyłączne dlatego, że nie zgadzamy się z tym pomysłem - mówiła radna Bydgoszczy Joanna Czerska-Thomas. - Składamy go, aby decyzje dotyczące jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w mieście były podejmowane na podstawie wiedzy, faktów i obowiązujących przepisów - dodała.

Emilia Czekała ze stowarzyszenie MODrzew mówiła o wartości przyrodniczej parku.

- Biorąc pod uwagę argumenty zawarte w tym raporcie naprawdę nietrudno o konkluzję, że koszty środowiskowe, ale też pozostałe, są tak ogromne, że zerwanie umowy z wykonawcą na tym etapie byłoby dla miasta opcją najtańszą - podkreślała.

Z kolei zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa zapewnia, że inwestycja nie wpłynie znacząco na środowisko. W planach są ograniczone wycinki drzew, powstaną tak zwane ścieżki mineralne.

- (Wycofując się z inwestycji - przyp. red.) stracilibyśmy kilkanaście milionów złotych, ale to nawet nie chodzi o to, czy przepadłyby pieniądze. W naszym przekonaniu nie ma dzisiaj uzasadnionych przesłanek do tego, żeby zaprzestać tej inwestycji. Miasto musi się rozwijać. Wybrane miejsce jest bardzo dobrze skomunikowane, z infrastrukturą parkingową. To serce miasta - argumentował Łukasz Krupa.

  • Wartość inwestycji to blisko 24 miliony złotych.
  • Miasto otrzymało ok. 9 mln zł rządowego dofinansowania.
  • W maju wojewoda kujawsko-pomorski wydał pozwolenie na budowę

Relacja Jarosława Wieprzyckiego

Mówi Łukasz Krupa

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