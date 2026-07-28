Ważna zmiana w siatce połączeń bydgoskiego lotniska. Taką decyzję podjął touroperator

2026-07-28, 14:28 Natasza Trzebuchowska/KB

Port Lotniczy Bydgoszcz/fot. mg/archiwum

199 tysięcy pasażerów przez ostatnie pół roku – takim wynikiem może się pochwalić bydgoskie lotnisko. To wzrost o ponad 8,5% w porównaniu z zeszłym rokiem... ale! Z rozkładów zniknie jedno wakacyjne połączenie.

- Liczby z ostatniego półrocza to dobry wynik - biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe - mówi Valeria Romanchuk z biura prasowego bydgoskiego lotniska. – Wpływają na to ceny paliwa lotniczego oraz decyzje pasażerów o podróżowaniu, podejmowane w ostatniej chwili.





Wśród wakacyjnych destynacji są wciąż: Hiszpania, Grecja i Turcja, ale... znika połączenie do egipskiego Szarm el-Szejk. - Jest to decyzja podjęta przez touroperatora, związana również z obecną sytuacją na rynku lotniczym. Do Egiptu odbywa się całoroczne połączenie do Marsa Alam, natomiast rejsy do Szarm el-Szejk w zeszłym roku odbywały się w sezonie.





Przypomnijmy: w kwietniu z rozkładów zniknęły także loty „city line” Lufthansy, w tym połączenie Bydgoszcz - Frankfurt. Tutaj powodem też miała być dynamiczna sytuacja na rynku paliw.

W obecnie trwającym sezonie letnim, oprócz oferty lotów wakacyjnych, pasażerowie mogą korzystać z regularnych połączeń do Warszawy, Alicante, Birmingham, Bristolu, Dublina czy Londynu.