Zaczęło się od kontroli drogowej, skończyło na przeszukaniu. W mieszkaniu były zakazane substancje

2026-07-28, 17:10 DW

39-letni Bydgoszczanin na widok policjantów przyznał się, że ma w aucie mefedron/ Fot. Archiwum

39-letni Bydgoszczanin na widok policjantów przyznał się, że ma w aucie mefedron. Usłyszał zarzuty, ale nie tylko za to.

Bydgoszczanin jechał nocą przez Białe Błota autem z niesprawnymi światłami. Właśnie to skłoniło policjantów do zatrzymania go do kontroli.



- Gdy na polecenie mundurowych mężczyzna wysiadał z auta, uwagę funkcjonariuszy przykuł leżący na fotelu kierowcy woreczek z białą, sproszkowaną substancją. 39-latek przyznał się do posiadania mefedronu - relacjonuje mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.



Policjanci przeszukali auto. Zaleźli tam kilka działek narkotyków. Po wstępnym badaniu okazało się, że mężczyzna prowadził, będąc pod wpływem metamfetaminy. Policjanci z Białych Błot pojechali do jego mieszkania. Tam znaleźli kolejne zakazane środki. Jakie konkretnie - wykaże analiza dokonana w laboratorium kryminalistycznym.