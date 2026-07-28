Zaczęło się od kontroli drogowej, skończyło na przeszukaniu. W mieszkaniu były zakazane substancje

2026-07-28, 17:10  DW
39-letni Bydgoszczanin na widok policjantów przyznał się, że ma w aucie mefedron/ Fot. Archiwum

39-letni Bydgoszczanin na widok policjantów przyznał się, że ma w aucie mefedron/ Fot. Archiwum

39-letni Bydgoszczanin na widok policjantów przyznał się, że ma w aucie mefedron. Usłyszał zarzuty, ale nie tylko za to.

Bydgoszczanin jechał nocą przez Białe Błota autem z niesprawnymi światłami. Właśnie to skłoniło policjantów do zatrzymania go do kontroli.

- Gdy na polecenie mundurowych mężczyzna wysiadał z auta, uwagę funkcjonariuszy przykuł leżący na fotelu kierowcy woreczek z białą, sproszkowaną substancją. 39-latek przyznał się do posiadania mefedronu - relacjonuje mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.

Policjanci przeszukali auto. Zaleźli tam kilka działek narkotyków. Po wstępnym badaniu okazało się, że mężczyzna prowadził, będąc pod wpływem metamfetaminy. Policjanci z Białych Błot pojechali do jego mieszkania. Tam znaleźli kolejne zakazane środki. Jakie konkretnie - wykaże analiza dokonana w laboratorium kryminalistycznym.

  • Kierowca już usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i prowadzenia auta pod ich wpływem.
  • Grozi mu do 3 lat więzienia.

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