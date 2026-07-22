Szef kujawsko-pomorskich policjantów generałem!
Prezydent - na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji - nadał tytuł nadinspektora Jakubowi Gorczyńskiemu, komendantowi wojewódzkiemu policji w Bydgoszczy.
Szef kujawsko-pomorskiej policji znalazł się wśród czterech policyjnych oficerów, którzy odbiorą nominację podczas centralnych obchodów Święta Policji, które w piątek (24 lipca) odbędą się w Warszawie.
Jakub Gorczyński jest policjantem od 32 lat. Dwa i pół roku temu został komendantem wojewódzkim w Bydgoszczy. Wcześniej był zastępcą komendanta w Wielkopolsce. Jest m.in. współtwórcą policyjnych Zespołów Antykryzysowych.