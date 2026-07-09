Tak wygląda służba w policji „od kuchni”. Funkcjonariusze z Torunia świętowali z mieszkańcami [zdjęcia]

2026-07-09, 21:45 Monika Kaczyńska/DW

Na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu zorganizowano piknik policyjny/ Fot. Monika Kaczyńska

Radiowozy, symulatory, armatka wodna, sprzęt techniki kryminalistycznej - wszystko to można było zobaczyć na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Zorganizowano tam piknik, który był wstępem do Wojewódzkich Obchodów Święta Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego.

Mieszkańcy i turyści mogli też porozmawiać z funkcjonariuszami i przekonać się, jak wygląda ich praca.



Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu kujawsko-pomorskiego odbędą się 15 lipca w Bydgoszczy. 9 lipca świętowali policjanci z garnizonu toruńskiego.



Podczas uroczystości w uli UMK awansowano 104 funkcjonariuszy.

17 policjantów odebrało nagrody i wyróżnienia.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.