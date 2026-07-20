Nowy trop w sprawie salmonelli w Toruniu. Bakterię wykryto u pracownika firmy cateringowej

2026-07-20, 13:18 Michał Zaręba/DW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ma już wyniki badań personelu firmy cateringowej, zaopatrującej m.in. toruński żłobek, którego podopieczni mieli objawy zatrucia/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Liczba osób z objawami zakażenia wzrosła do 67. Jak informowaliśmy wcześniej, pierwsze obawiały zatrucia pojawiły się u dzieci w jednym z prywatnych żłobków w Toruniu. Do szpitala trafiło wtedy sześcioro maluchów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ma już wyniki badań personelu firmy cateringowej, zaopatrującej m.in. toruński żłobek, którego podopieczni mieli objawy zatrucia. U jednego z pracowników potwierdzono obecność bakterii salmonelli - dowiedziało się Polskie Radio PiK.



- Został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz weryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą, a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki - mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, Łukasz Betański. - Liczba osób z objawami wzrosła do 67. Kolejne dzieci z objawami zakażenia przewodu pokarmowego uczęszczały do żłobka w Łysomicach. Aktualnie jedna osoba dorosła i troje dzieci przebywają w szpitalu - dodaje.

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