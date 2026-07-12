Kolejna ofiara wody w Kujawsko-Pomorskiem. Utonął 30-latek
Według świadków mężczyzna skoczył z pomostu na terenie kąpieliska. Do tragedii doszło po godz. 20 nad Jeziorem Czarownic w Nowem koło Świecia.
Wezwani na miejsce strażacy wydobyli go z wody. Pomimo blisko 30 minut prowadzonej przez ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej, życia 30-letniego mężczyzny nie udało się uratować.
- Przypomnijmy, że w ten sam weekend doszło również do tragicznego wypadku nad Jeziorem Wielkim w miejscowości Samsieczynek. Szczegóły TUTAJ.