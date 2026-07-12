Kolejna ofiara wody w Kujawsko-Pomorskiem. Utonął 30-latek

2026-07-12, 21:44 Marcin Kupczyk / TB

Fot. WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Według świadków mężczyzna skoczył z pomostu na terenie kąpieliska. Do tragedii doszło po godz. 20 nad Jeziorem Czarownic w Nowem koło Świecia.

Wezwani na miejsce strażacy wydobyli go z wody. Pomimo blisko 30 minut prowadzonej przez ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej, życia 30-letniego mężczyzny nie udało się uratować.



