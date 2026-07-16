Ratowali kobietę w ciąży na plaży w Kruszwicy. Pod jej opieką było troje dzieci

2026-07-16, 10:13 Dorota Witt/MG

Kobieta w ciąży, przebywająca na plaży Cypel na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy, potrzebowała pomocy/fot. Julia Kowacic, Nadgoplańskie WOPR

Kobieta w ciąży, przebywająca na plaży Cypel na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy, potrzebowała pomocy. Zaopiekowali się nią ratownicy WOPR, a jej dziećmi - policjanci.

U kobiety w ciąży wystąpiło krwawienie z dróg rodnych. Zadzwoniła na numer 112.



- Wpłynęło zgłoszenie od Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Bydgoszczy o kobiecie, która znajduje się na Półwyspie Rzępowskim – relacjonuje Maciej Banachowski, Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy. – Poinformowano nas, że jest w ciąży i krwawi z dróg rodnych. Natychmiast zadysponowano dwóch ratowników wodnych, aby zabezpieczyli kobietę i poczekali do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.



Ratownicy medyczni zdecydowali, że kobieta musi natychmiast jechać do szpitala. Pod jej opieką na plaży było troje dzieci w wieku 10, 12 i 16 lat. O sytuacji zawiadomiono policję w Inowrocławiu, która odwiozła dzieci do domu i przekazała rodzinie.