Tragiczny finał kąpieli nad Jeziorem Wielkim. Nie żyją dwie osoby [AKTUALIZACJA]
O sprawie informowaliśmy już wcześniej w Polskim Radiu PiK. W sobotę (11.07.) w miejscowości Samsieczynek utonęła kobieta. O życie mężczyzny walczono w szpitalu.
- Ciało kobiety zauważył mieszkaniec Bydgoszczy, który łowił ryby z łodzi. Na miejscu skierowano służby ratunkowe - mówi sierż. Natalia Cegielska z nakielskiej policji. - Po wydobyciu stwierdzono, że kobieta nie żyje.
Ustalono, że zmarłą jest 53-letnia mieszkanka gminy Mrocza.
Wcześniej w tym samym jeziorze tonął 32-latek. Mężczyzna został wydobyty z wody przez strażaków. Znajdował się 5 metrów od brzegu. Przywrócono mu funkcje życiowe i trafił do szpitala.
- Niestety jego życia nie udało się uratować - mówi mł. aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.