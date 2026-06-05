Odgłosy ulicy, ale i wentylatora. Co hałasuje w Toruniu? [sonda]

2026-06-05, 07:50  Mariusz Luda / TB
W Toruniu jest wiele zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju hałasu, ale są to punktowe uciążliwości. Wiele z nich udaje się likwidować. / Fot. Tomasz Bielicki

W Toruniu jest wiele zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju hałasu, ale są to punktowe uciążliwości. Wiele z nich udaje się likwidować. / Fot. Tomasz Bielicki

Strategiczna Mapa Hałasu, którą powinno posiadać każde miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, lokalizuje i monitoruje jego źródła. Służy także do tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska.

- Dzięki niej dowiadujemy się czy i gdzie mamy problem – mówi Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii UM w Toruniu. - Badamy głównie hałas komunikacyjny, drogowy, ale także przemysłowy. Mamy wiele zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju hałasu, ale są to punktowe uciążliwości. Wiele z nich udaje się likwidować. Bardzo często posiadacze różnych urządzań nawet nie zdają sobie sprawy, że taka sytuacja się zdarza. W większości przypadków - ponad 90 proc. - udaje się taki hałas wyeliminować.

Czy Toruń ma problem z hałasem? Mieszkańców pytał o to reporter PR PiK Mariusz Luda. Posłuchajcie poniżej.

  • Hałas i cisza – to Temat Tygodnia w PR PiK.

SONDA: Czy Toruń ma problem z hałasem?

Mówi Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii UM w Toruniu.

Toruń

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